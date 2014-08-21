Кличко-младший сильно мотивирован и боится проиграть Пулеву

Об этом он заявил на пресс-конференции, состоявшейся в австрийском Гоинге, сообщает sportbox.ru.

"Все идет по плану. Подстраиваюсь под стиль Пулева, — сказал Кличко. — Я по-прежнему сильно мотивирован. И главные составляющая моей мотивации — страх проиграть и боязнь испугаться. Это мотивирует быть дисциплинированным, идти вперед. Искусство бокса заключается в том, чтобы доминировать на ринге так, чтобы не оставить сопернику и малейшего шанса".

Также Кличко положительно охарактеризовал своего оппонента: "Пулев — сильный, хороший боксер с отличной техникой, уверенный в своих силах, что он уже доказал в ходе нашей первой пресс-конференции. Знаю, что Пулев подойдет к этому бою в лучших кондициях, ибо это бой его жизни, и для победы он приложит максимум усилий. Пулев занимает лидирующие позиции в рейтингах всех боксерских федераций, а потому мы проверим его на ринге. Он боксировал с очень высокими ребятами, которые выше меня — Александром Димитренко и Александром Устиновым. Однако у него не было соперников, готовых умереть на ринге. С нетерпением жду нашего боя и постараюсь проявить себя в нем лучше, чем когда-либо. Как показал недавний бой Эрнандес — Арслан, лучшая победа — победа нокаутом".

Кроме того, Кличко вспомнил и о своем самом тяжелом нокауте, когда-либо полученным на ринге: "Самый мощный удар я пропустил в бою с южноафриканцем Корри Сандерсом. Потрясения от еще двух боксеров, которым я поиграл, Леймона Брюстера и Росса Пьюрити, не были столь ощутимыми".

В то же время, тренер Кличко американский специалист Джонатон Бэнкс отметил: "Последние бои Кличко были лучшими. И наша задача сделать Кличко еще лучше".

Как сообщал УНИАН, бой Кличко — Пулев состоится 6 сентября в немецком Гамбурге.

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