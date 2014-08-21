Тхэквондистка Миюц завоевала бронзу на Юношеских Олимпийских играх

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

В четвертьфинале украинка была сильнее соперницы из Мексики Марии Ешлей Арана - 8:7, а в полуфинале уступила американке Кендалл Юнт - 4:9. Схватка за 3-е место в этом соревновании не проводилась. Украинка автоматически завоевала бронзовую медаль.

Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.

На данный момент в сборной Украины семь медалей - по 2 золота и серебра и 3 бронзы.