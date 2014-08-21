Три украинских теннисиста вышли во второй круг квалификации US Open

Об этом сообщает Теннисный портал Украины.

В мужском турнире в матче первого раунда Илья Марченко за 1 час 27 минут обыграл бразильца Жуана Соузу, посеянного под 6 номером - 6:4, 6:4. На счету украинца 4 эйса и 1 двойная ошибка.

Следующим соперником Марченко станет Ян Мертл из Чехии.

В женском турнире Катерина Козлова и Марина Заневская успешно стартовали в турнире.

Козлова за 1 час 45 минут одержала победу над Мэнди Минеллой из Люксембурга, посеянной под 12 номером - 4:6, 6:3, 6:1. Следующей соперницей дончанки станет Хайди эль-Табах из Канады. В свою очередь, Заневская в упорной борьбе сломила сопротивление россиянки Полины Виноградовой - 3:6, 6:1, 7:5 - и теперь сыграет со Штефани Фогт из Лихтенштейна, выигравшей накануне у харьковчанки Анастасии Васильевой.

Единственной неудачей в этот день стало поражение Людмилы Киченок. В стартовом матче спортсменка из Днепропетровска уступила Марианне Дюке-Мариньо из Колумбии - 6:2, 1:6, 3:6.

Напомним, что накануне путевки во второй раунд квалификации завоевали Денис Молчанов и Леся Цуренко.

Всего в квалификационном турнире от Украины участвовали 11 теннисистов - 8 спортсменок в женском разряде и 3 в мужском. Во второй круг соревнований прошли 5 из 11 спортсменов. Согласно регламенту соревнований, для попадания в основную сетку спортсменам необходимо преодолеть три круга квалификации.

Как сообщал УНИАН, заключительный турнир года из серии "Большого шлема" - Открытый чемпионат США - в этом году пройдет в Нью-Йорке с 25 августа по 7 сентября.