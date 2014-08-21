Тяжелоатлетка Зенченко завоевала пятую медаль Украины на Играх в Нанкине

Украинка заняла третье место в соревнованиях в весовой категории 63 кг., сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Зенченко, которая является чемпионкой Европы среди кадетов, по сумме двух упражнений подняла 208 кг. «Золото» завоевала спортсменка из Египта Сара Ахмед, следом за ней расположилась мексиканка Ана Лилиа Дюран Айон.

После окончания соревнований Зенченко отметила: "Это моя первая Юношеская Олимпиада. Было очень страшно. Локоть травмировала. Думала, что будет "баранка". Но тренер Валерий Никулин меня настроил, сказал, что я все могу, у меня все получится и так оно и произошло. Конечно верила и надеялась, что буду серебряной призеркой, ведь перед Играми мне еще и приснился сон, что я вторая. Но ничего, будем двигаться и стараться дальше".

Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.

На данный момент у сборной Украины два золота, серебро и две бронзы.