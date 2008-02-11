Определились обладатели Кубков Украины по баскетболу

Мариупольский «Азовмаш» сегодня, обыграв в принципиальном матче баскетбольный клуб «Киев» со счетом 73:63 (17:16, 24:12, 15:13, 17:22), стал победителем «Финала четырех» розыгрыша Кубка Украины среди мужских команд.

Как передает корреспондент УНИАН, финальный матч стал интересен тем, что команды вышли на паркет под проводом двух тренеров из Словении.

Словенское дерби между Томо МАХОРИЧЕМ и Мехметом БЕЧИРОВИЧЕМ закончилось победой последнего, который выиграл первый трофей с «Азовмашем», возглавив украинский клуб в канун приезда в Сумы, где и проводился розыгрыш.

Победителем «Финала четырех» Кубка Украины по баскетболу среди женских команд стал клуб «Козачка-ЗАлК», игроки которого победили сегодня баскетболисток из «Днепра» 83:70.

Как сообщал УНИАН, в этом году «Финал четырех» Кубка Украины по баскетболу, проводился в легкоатлетическом манеже Украинской академии банковского дела в Сумах.

В третий раз подряд кубок разыграли две наилучшие мужские команды страны последних лет «Азовмаш» и БК «Киев» после полуфинальных встреч, в которых мариупольцы со счетом 81:71 обыграли львовскую «Политехнику-Галичину», а киевляне в напряженной игре победили хозяев соревнований - "Сумихимпром" – 75:70.

Особенностью нынешнего Кубка Украины стало одновременный розыгрыш в одном городе как среди мужских, так и среди женских команд.

Впервые игры "Финала четырех" состоялись в Сумах. Кроме того, соревнования прошли по новой формуле - без матчей за третье место.

Среди почетных гостей соревнований были министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, председатель Федерации баскетбола Украины Александр ВОЛКОВ, руководство области и города.

Впервые Кубок Украины среди мужчин по системе «Финала четырех» был разыгран в 2006 году в Мариуполе. Женские команды начали разыгрывать его годом позже в Днепропетровске.