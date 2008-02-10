Определился обладатель Кубка Африки по футболу

Всё решил один гол

Завершился финальный матч Кубка африканских наций Египет - Камерун 1:0 (Абутрика 71). На 71-й минуте полузащитник сборной Египта Мохаммед Абутрика завершил быструю контратаку своей команды, воспользовавшись ошибкой защиты при выносе мяча из штрафной. Таким образом Египет отстоял свой титул обладателя Кубка континента, одновременно став его 6-кратным обладателем.

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