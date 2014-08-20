Лига Европы, плей-офф, "Днепр" - "Хайдук": онлайн видео-трансляция

Сегодня в Киеве проходит игра Лиги Европы УЕФА, в которой днепропетровский футбольный клуб "Днепр" примет хорватский "Хайдук" из Сплита.

Матч проходит в Киеве по решению УЕФА.

Это первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

"Днепр" уже провел первые матчи еврокубков в сезоне 2014/15. Команда играла с датским "Копенгагеном" в 3-м раунде отборочного турнира Лиги чемпионов, но крайне неудачно провела это противостояние, сыграв вничью в Киеве - 0:0 и проиграв на поле соперника со счетом 0:2. Таким образом, команда выбыла из самого престижного еврокубка, перейдя во второй по значимости.

В украинской Премьер-лиге днепропетровская команда пока радует своих болельщиков и игрой, и результатом, выиграв все четыре матча с общей разницей забитых и пропущенных мячей 8:0. "Днепр" делит первое место в таблице с донецким "Шахтером".

Что касается "Хайдука" то команда стартовала в Лиге Европы со второго отборочного раунда и уже успела провести четыре игры. В противостоянии с ирландским клубом "Дандолк" хорваты одержали уверенную победу на поле соперника 2:0, но у себя дома неожиданно проиграли, 1:2. Тем не менее, по сумме двух матчей была одержана победа со счетом 3:2. В третьем раунде квалификации "Хайдук" встречался с "Шахтером" из Караганды. В первой игре в Казахстане хозяева поля выиграли со счетом 4:2, но у себя дома хорваты ответили достойно, добившись крупной победы - 3:0. Таким образом, про команду можно сказать, что она умеет добиваться результата в нужный момент.

В чемпионате Хорватии "Хайдук" в первых 5-ти турах набрал 10 очков и занимает в турнирной таблице 3-е место, отставая от "Динамо" (Загреб) и "Риеки", у которых стопроцентный результат - по 5 побед и 15 очков. В последнем матче, состоявшемся в минувшую субботу, 16 августа, "Хайдук" разгромил "Задар" со счетом 6:0, а одну из голевых передач в этой игре сделал дебютант команды Артем Милевский. Экс-игрок киевского "Динамо" получил в лице хорватского клуба еще один шанс вернуться в большой футбол. Игрок, часто нарушавший спортивный режим находясь в составе "Динамо" и злоупотреблявший алкоголем, сейчас возвращается в большой футбол. Сегодня на НСК "Олимпийский" он наверняка вновь выйдет на поле в матче еврокубка.

Стали известны стартовые составы команд:

"Днепр": 71. Бойко, 3. Мазух, 17. Стринич, 44. Федецкий, 23. Дуглас Силва, 20. Бруно Гама, 49. Зозуля, 4. Кравченко С., 29. Ротань, 9. Калинич, 11. Селезнев.

Запасные: 27. Лаштувка, 6. Лео Матос, 14. Чеберячко, 17. Политыло, 23. Бартулович, 24. Лучкевич, 30. Шахов.

"Хайдук": 91. Калинич Л., 4. Милич А., 5. Милович, 22. Малоча, 7. Анджелкович, 18. Цакташ, 31. Сушич, 6. Вршаевич, 9. Маглица, 77. Куасси, 11. Готаль.

Запасные: 1. Томич, 2. Миканович, 17. Йозинович, 23. Нижич, 8. Влашич, 78. Мезга, 99. Милевский.