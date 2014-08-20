Украинка Федорова вошла в пятерку сильнейших прыгунов в воду на Чемпионате Европы

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Федорова за исполнение пяти прыжков получила от судей 265.95 балла, отстав от победительницы соревнований на 23.35 балла.

Еще одна представительница Украины - Анна Письменская - с результатом 237.70 балла заняла 11-е место.

Чемпионкой Европы в этом виде программы стала Таня Каньотто из Италии, опередившая менее чем на балл (0.75) россиянку Кристину Ильиных и всего на 2.60 балла Тину Пунцель из Германии.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Берлине (Германия) с 13 по 24 августа. Европейское первенство включает в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду, плаванию на открытой воде и синхронному плаванию.

На счету сборной Украины на данный момент 5 медалей (1-3-1).