Олимпийский чемпион Лондона-2012 стал спарринг-партнером Владимира Кличко

Об этом сообщает klitschko-brothers.com.

«Энтони Джошуа в моем тренировочном лагере для спаррингов. Два Олимпийских чемпиона в супертяжелом весе в одном ринге – это уникально. Я выиграл золотую медаль в 1996 году в Атланте, а Энтони в 2012 в Лондоне. Это для меня реальный вызов» - отметил Владимир.

Как сообщал УНИАН, титульный бой Кличко - Пулев состоится 6 сентября в немецком Гамбурге.

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