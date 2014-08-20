Олимпийский чемпион Лондона-2012 стал спарринг-партнером Владимира Кличко
13:38, 20 августа 2014Спорт
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Одним из спарринг-партнеров чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимира Кличко при подготовке к бою с болгарином Кубратом Пулевым стал Олимпийский чемпион 2012 года британец Энтони Джошуа.
Спарринг-партнером Кличко стал олимпийский чемпион / klitschko-brothers.com
Об этом сообщает klitschko-brothers.com.
«Энтони Джошуа в моем тренировочном лагере для спаррингов. Два Олимпийских чемпиона в супертяжелом весе в одном ринге – это уникально. Я выиграл золотую медаль в 1996 году в Атланте, а Энтони в 2012 в Лондоне. Это для меня реальный вызов» - отметил Владимир.
Как сообщал УНИАН, титульный бой Кличко - Пулев состоится 6 сентября в немецком Гамбурге.
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