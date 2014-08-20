Украинская футбольная Премьер-лига отменила "золотой матч"

Этот поединок значился отдельной статьей в регламенте чемпионата Украины начиная с сезона 2005/06 и должен был проводиться в случае, если по завершении первенства команды, занявшие первое и второе места, имели в своем активе одинаковое количество набранных очков, сообщает dynamo.kiev.ua.

За всю историю национального первенства такой поединок состоялся лишь однажды — по итогам сезона 2005/06, когда донецкий «Шахтер» со счетом 2:1 обыграл в Кривом Роге киевское «Динамо».

Теперь победитель будет выявляться по дополнительным показателям, первым из которых будет разница забитых и пропущенных мячей.

Изменения произошли и в регламенте Суперкубка Украины. В случае, если одна и та же команда стала победителем и чемпионата Украины, и Кубка Украины, то в поединке за Суперкубок она теперь будет встречаться со второй командой по итогам первенства, а не с финалистом национального Кубка, как это было ранее.