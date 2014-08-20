Украинский боксер Постол сразится за титул чемпиона мира по версии WBC

Менеджер украинца Вадим Корнилов заявил, что если до 12 сентября команды боксеров не смогут достичь договоренности о проведении боя, в этот день состоятся промоутерские торги, победитель которых и получит право на проведение данного поединка, сообщает boxingnews.com.ua.

Постол провел в своей карьере 26 боев, все 26 выиграл, 11 из них - нокаутом. Последний бой украинец провел в мае 2014 года с Айдином Сельчуком из Турции, который Постол выиграл нокаутом в 11-м раунде.

В свою очередь, Гарсиа имеет в своем послужном списке серию из 29 побед в 29 боях. Из них - 17 нокаутом.