Украинский боксер Постол сразится за титул чемпиона мира по версии WBC
12:29, 20 августа 2014Спорт
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Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал проведение боя за титул чемпиона мира в первом полусреднем весе между действующим чемпионом американцем Дэнни Гарсией и официальным претендентом на его титул украинцем Виктором Постолом.
Виктор Постол сразится за титул чемпиона мира / sport.img.com.ua
Менеджер украинца Вадим Корнилов заявил, что если до 12 сентября команды боксеров не смогут достичь договоренности о проведении боя, в этот день состоятся промоутерские торги, победитель которых и получит право на проведение данного поединка, сообщает boxingnews.com.ua.
Постол провел в своей карьере 26 боев, все 26 выиграл, 11 из них - нокаутом. Последний бой украинец провел в мае 2014 года с Айдином Сельчуком из Турции, который Постол выиграл нокаутом в 11-м раунде.
В свою очередь, Гарсиа имеет в своем послужном списке серию из 29 побед в 29 боях. Из них - 17 нокаутом.
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