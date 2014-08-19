"Арсенал" и "Бешикташ" сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

В самом престином клубном футбольном турнире Европы - Лиге чемпионов - сыграны первые матчи квалификационного раунда плей-офф

Во вторник состоялись первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА. "Бешикташ" (Турция) - "Арсенал" (Англия) - 0:0 "Зальцбург" (Австрия) - "Мальме" (Швеция) - 2:1 "Наполи" (Италия) - "Атлетик" (Испания) - 1:1 "Стяуа" (Румыния) - "Лудогорец" (Болгария) - 1:0 "Копенгаген" (Дания) - "Байер" (Германия) - 2:3 Ответные матчи в этих парах состоятся 27 августа.

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