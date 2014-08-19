"Арсенал" и "Бешикташ" сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
23:44, 19 августа 2014Спорт
0
В самом престином клубном футбольном турнире Европы - Лиге чемпионов - сыграны первые матчи квалификационного раунда плей-офф
Лига чемпионов УЕФА / uefa.com
Во вторник состоялись первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.
"Бешикташ" (Турция) - "Арсенал" (Англия) - 0:0
"Зальцбург" (Австрия) - "Мальме" (Швеция) - 2:1
"Наполи" (Италия) - "Атлетик" (Испания) - 1:1
"Стяуа" (Румыния) - "Лудогорец" (Болгария) - 1:0
"Копенгаген" (Дания) - "Байер" (Германия) - 2:3
Ответные матчи в этих парах состоятся 27 августа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter