"Арсенал" и "Бешикташ" сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

23:44, 19 августа 2014
Спорт
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В самом престином клубном футбольном турнире Европы - Лиге чемпионов - сыграны первые матчи квалификационного раунда плей-офф

Лига чемпионов УЕФА / uefa.com

Во вторник состоялись первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

"Бешикташ" (Турция) - "Арсенал" (Англия) - 0:0

"Зальцбург" (Австрия) - "Мальме" (Швеция) - 2:1

"Наполи" (Италия) - "Атлетик" (Испания) - 1:1

"Стяуа" (Румыния) - "Лудогорец" (Болгария) - 1:0

"Копенгаген" (Дания) - "Байер" (Германия) - 2:3

Ответные матчи в этих парах состоятся 27 августа.

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