Украинский пловец Говоров завоевал бронзу на Чемпионате Европы

Согласно данным официального сайта чемпионата, украинский спортсмен поделил третье место с англичанином Бенджамином Праудом, который добрался до финиша за такое же время.

Первое место также досталось двум спортсменам - французу Флорану Манаду и белорусу Евгений Цюркину, которые проплыли дистанцию за 23 секунды.

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Как сообщал УНИАН, вчера Андрей Говоров установил рекорд Украины на чемпионате Европы по плаванию.

Он финишировал первым на дистанции 50 метров баттерфляем за 22.87 сек. Таким образом пловец побил свой же рекорд Украины, который установил год назад на чемпионате мира в Барселоне (22.97).

Кроме того, сегодняшнее выступление Говорова также является рекордом чемпионатов Европы. Украинец улучшил на четырнадцать сотых секунды результат мирового рекордсмена по плаванию баттерфляем серба Милорада Чавыча, который тот установил шесть лет назад (23:11).