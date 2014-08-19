Лига чемпионов, "Бешикташ" - "Арсенал": онлайн видео-трансляция

Это первый матч раунда плей-офф квалификации соревнований.

Игра в Стамбуле станет одной из центральных в программе игрового дня.

"Бешикташ" - один из трёх сильнейших клубов Турции, наряду с "Галатасараем" и "Фенербахче". Команда 13 раз становилась чемпионом страны и 9 раз завоевывала национальный Кубок. В сезоне 2013/14 команда под руководством хорватского тренера Славена Билича стала серебряным призером турецкого первенства и начал выступления в Лиге чемпионов нынешнего сезона с 3-го отборочного раунда. На этом этапе команда дважды одолела голландский "Фейеноорд" - 2:1 в гостях и 3:1 дома.

Этот матч станет для команды лишь третьим официальным в новом сезоне, так как национальный чемпионат Турции стартует только 29 августа, а "Бешикташ" свой стартовый матч и вовсе проводит 30 августа.

В свою очередь, 13-кратный чемпион Англии лондонский "Арсенал" по итогам минувшего сезона занял 4-е место в национальном первенстве и начинает свой путь в Лигу чемпионов с раунда плей-офф квалификации. В новом сезоне команда провела только один официальный матч - стартовую игру Премьер-лиги сезона 2014/15, где был обыгран "Кристал Пэлас" со счетом 2:1.

В матче "Бешикташ" - "Арсенал" явным фаворитом на котировках букмекерских контор является лондонский клуб. На победу "Арсенала" ставки принимаются с коэффициентом 1,63 к 1, в то время как на ничью - 4,1 к 1, а на победу хозяев поля - 5,9 к 1.