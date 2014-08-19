Пловец Хлопцов установил юношеский рекорд Украины на Олимпиаде в Нанкине

Об этом сообщает пресс-служба Федерации плавания Украины.

Украинец финишировал на дистанции 50 м на спине за 25.95 секунды. Таким образом, он улучшил на две сотых секунды свой же результат, который установил год назад на Международных соревнованиях по плаванию в России - 25.97.

Хлопцов прошел в финал Олимпиады с седьмым результатом. Завтра он сразится с чемпионами нынешней юношеской Олимпиады в плавании на 100 метров на спине - итальянцем Симоном Саббиони и россиянином Евгением Рыловым.

Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.

На данный момент у сборной Украины три награды - два золота и серебро.