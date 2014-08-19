Харьковский "Локомотив" снялся с турнира по мини-футболу в Москве по требованию ФФУ

Чиновники украинской федерации запретили команде принимать участие в турнире в Троице (Московская обл.) за несколько часов до стартового матча, сообщает официальный сайт турнира.

Любопытно, что к этому моменту команда уже успела прибыть в Москву и провести несколько тренировок.

Таким образом, действующий чемпион Украины не сможет сыграть матч с испанским клубом "Интер Мовистар", который является одним из сильнейших клубов мира в мини-футболе, трехкратным обладателем Кубка УЕФА. Кроме того, "Интер Мовистар" является соперником харьковчан в групповом турнире розыгрыша Кубка УЕФА сезона 2014/15. Также в турнире участвуют чемпион Беларуси "Столица" (Минск) и команда-организатор соревнований действующий чемпион России "Дина" (Москва).

Турнир в Москве пройдет 19-21 августа.