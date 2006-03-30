Лига чемпионов. Шевченко не забил трижды

В розыгрыше самого престижного клубного европейского турнира завершились первые матчи четвертьфинальной стадии. В среду, 29 марта, два миланских клуба противостояли "Вильяреалу" и "Лиону".

В результате "Интер" на родном "Сан-Сиро" одолел испанцев со счетом 2:1, а 6-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов "Милан" завершил гостевой поединок с французами нулевой ничьей.

Поединок между "Интером" и "Вильяреалом" получился захватывающим. Итальянцы одержали волевую победу над командой, которая до этого не проигрывала в одиннадцати международных выездных матчах кряду. По прошествии 45 секунд с начала встречи поклонники были полны оптимизма, поскольку их любимая команда открыла счет. Воме и Самуэль зевнули пас Рикельме на Хосе Мари. Последний, войдя в штрафную, мощно пробил. Тольдо отразил мяч в сторону, но набежавший Форлан добил его в пустые ворота. К счастью для "нерадзурри" у них нашелся Деян Станкович, исполнивший две голевые передачи. На 7-й минуте его полупас-полупрострел с правого края через ногу Пеньи нашел Адриано, с линии вратарской переправившего мяч в сетку, а затем пришла пора принимать поздравления Мартинсу, воспользовавшегося подобной передачей серба.

В свою очередь, "Милан" продемонстрировал фирменную надежную игру в обороне, не позволив "Лиону" забить в третий раз за последние 45 матчей. Отметим, что бессменные чемпионы Франции выступали без дисквалифицированного лидера команды Жуниньо Пернамбукану. В первом тайме Купе трижды отражал мяч после опасных ударов Шевченко. На что хозяева ответили опасным навесом со штрафного Педретти, после которого мяч летел в дальнюю "девятку" ворот Диды, с трудом справившегося со своей задачей оставить ворота в неприкосновенности. После перерыва бразильский вратарь отметился "сэйвом" после дальнего выстрела Тьягу, сохранив на табло нули.

Корреспондент