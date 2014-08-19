Баскетбольный клуб "Будівельник" подписал контракт с Максимом Ившиным

Об этом сообщает пресс-служба "строителей".

Украинский центровой Ившин уже выступал за столичный клуб в сезоне 2007/2008.

Прошлый чемпионат Ившин провел в составе львовской «Политехники», и приносил команде в среднем 7,3 очка, 4,7 подбора, 1,4 передачи и 1,2 блокшота за игру, при 38,8 % реализованных трехочковых бросков за матч Суперлиги.

Кроме «Политехники» и «Будівельника», Ившин также выступал за «Полтаву», «Донецк», «Черкаські Мавпи» и «Азовмаш». В составе мариупольского клуба он трижды становился чемпионом Украины.

Соглашение «Будівельника» с игроком подписано на 1 сезон.

Как сообщал УНИАН, киевский клуб стал чемпионом Украины в сезоне 2013/14. Кроме того, в прошлом сезоне команда дебютировала в самом престижном клубном турнире континента - Евролиге, став первым представителем Украины в этом турнире. Команда завершила соревнования в Евролиге после первого группового этапа, а затем дошла до 1/4 финала второго по значимости соревнования - Еврокубка.