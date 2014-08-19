Матч Кубка Дэвиса Украина - Бельгия состоится в Таллине

Об этом сообщается в официальном Twitter турнира.

Сообщение гласит: "Матч плей-офф Мировой группы Украина - Бельгия пройдет в Теннисном центре Таллина, Эстония".

Победитель матча получит право в сезоне-2015 выступить в Мировой группе, компании 16 команд, непосредственно оспаривающих "Серебряную салатницу".

Кубок Дэвиса является самым престижным турниром для национальных сборных команд. Его часто именуют как "неофициальный чемпионат мира". Официального чемпионата мира для национальных сборных в теннисе не существует.

Как сообщал УНИАН, ранее матч Украина - Бельгия перенесли из Киева. Международная федерация тенниса (ITF) приняла такое решение из-за апелляций бельгийской стороны и нестабильной ситуации на востоке Украины. Так же на решение ITF повлияли недавние беспорядки в центре Киева, возникшие в момент расчистки Крещатика от баррикад.

Сообщалось, что Украина может выбрать нейтральное место проведения встречи. Если же в ФТУ не определятся с местом проведения матча, то дирекция ITF оставляет за собой право перенести встречу в Бельгию.

В связи с этим, игрок сборной Украины Сергей Стаховский в своем Twitter написал: "Это ненормально! Запретить Украине играть матч Кубка Дэвиса дома. Это просто недостойно для Федерации тенниса Бельгии! Киев безопасен настолько, насколько он может быть безопасен. Обещаю лично подать на ITF в Спортивный арбитражный суд. Получается, играть матчи под эгидой УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) в Киеве возможно, а Кубок Дэвиса - слишком престижное соревнование…"