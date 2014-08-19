Владимр Кличко считает, что послужной список Пулева говорит сам за себя

Об этом сообщает bagnet.org.

В частности, Кличко-младший заметил: "Программа тренировок включает и ежедневный просмотр поединков соперника, в основном - это последние бои Пулева. Параллельно мы разрабатываем тактику и стратегию, с которой выйдем в ринг. Я считаю Кубрата одаренным боксером. Его послужной список – 20 побед из 20 боев – говорит за себя".

Кроме того, украинский боксер отметил арену в немецком Гамбурге, где будет проводить уже третий бой за шесть лет: "Арена должна соответствовать международным стандартам - как в плане технического обеспечения, так и спортивных характеристик. Прежде всего, это безопасность, а также - способность вместить достаточное количество зрителей. Естественно, также необходимо учитывать и требования к условиям телевизионных трансляций".

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев состоится 6 сентября в немецком Гамбурге.

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