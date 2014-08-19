Определен состав сборной Украины на чемпионат мира по дзюдо

Украину будут представлять 17 дзюдоистов, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Отметим, что на мировом первенстве будет разыграно 7 комплектов наград в индивидуальных соревнованиях, а также два комплекта в командном первенстве.

Состав сборной Украины выглядит следующим образом: мужчины - Геворг Геворгян, Денис Биличенко (оба 60 кг), Георгий Зантарая (66 кг), Сергей Дребот (73 кг), Вадим Синявский, Кеджау Ньябали (оба - 90 кг), Артем Блошенко, Дмитрий Бережной (оба - 100 кг), Станислав Бондаренко (+100 кг); женщины - Марина Черняк (48 кг), Татьяна Левицкая, Александра Старкова (обе - 52 кг), Шушана Гевондян (57 кг), Виктория Туркс, Анастасия Турчин (обе 78 кг), Светлана Яремка, Ирина Киндзерская (обе - + 78кг).

С 25 по 31 августа, лучшие дзюдоисты из 120 стран мира будут соревноваться за награды ЧМ-2014, который состоится в Челябинске (Россия).