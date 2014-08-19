Луческу назвал продление контракта с "Шахтером" ошибкой

Об этом он заявил в интервью турецкому изданию Тakvim.

В частности, Луческу отметил: "Ситуация в Украине каждый день усугубляется. Я же в свое время поддался давлению президента клуба Ахметова и продлил договор с "Шахтером". Это было моей ошибкой. Работа с "Галатасараем" открыла бы для меня куда больше возможностей".

Как сообщал УНИАН, в летнее межсезонье турецкие СМИ регулярно сообщали о том. что Луческу практически договорился о начале сотрудничества с клубом из Стамбула и контракт с "Галатасараем" будет подписан в ближайшие часы. Тем не менее, тренер продлил контракт с ФК "Шахтер", который возглавляет уже более 10 лет.