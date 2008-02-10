Федерация баскетбола впервые проведет матч всех звезд

Федерация баскетбола Украины 4-5 апреля проведет в Донецке матчи всех звезд национальной суперлиги среди мужских команд и их дублирующих составов. Об этом сегодня на пресс-конференции в Сумах, где проходят игры "Финала четырех" Кубка Украины, сообщил президент федерации Александр ВОЛКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.ВОЛКОВА, "матчи "All Stars Game" пройдут в Украине впервые и состоятся по региональному делению Север-Юг. За Север будут выступать игроки с клубов суперлиги с Киева, Львова, Черкасс, Ровно и Сум. Баскетболисты из других команд составят сборную Юга. Дублеры сыграют свой матч 4 апреля, а на следующий день встретятся сборные всех легионеров и украинских спортсменов, играющих в суперлиге, - рассказал президент ФБУ.

По словам А.ВОЛКОВА, в понедельник на официальном веб-сайте федерации будет открыто голосование среди болельщиков, которые сформируют первые пятерки сборных дублеров. Вторые пятерки изберут баскетбольные специалисты. Еще по одной кандидатуре будут иметь право назвать представители федерации и организаторы соревнований – представители Донецка.

Часть расходов по организации этих матчей возьмет на себя ФБУ, остальные – принимающая сторона, то есть Донецк. В рамках матча "All Stars Game" 5 апреля состоится несколько конкурсов среди баскетбольных снайперов и защитников.

А.ВОЛКОВ также сообщил, что сегодня во время заседания президиума ФБУ был утвержден список с 36 игроков-кандидатов в национальную сборную команду Украины.

"Отныне ФБУ будет выплачивать клубам компенсационные средства за игроков сборной, которые будут играть в официальных играх за национальную команду, а также будет оплачиваться каждый день их пребывания в сборной", - заверил А.ВОЛКОВ.