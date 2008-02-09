Завершился матч за третье место на Кубке Африки по футболу

Сборная Ганы по футболу заняла третье место на Кубке африканских наций.

В субботу хозяева турнира в матче за бронзовые медали одержали победу над командой Кот-д`Ивуар со счетом 4:2. У Ганы отличились Салли Мунтари, Квинси Овусу-Абейе, Жуниор Агого и Хамину Драман, а у проигравших дубль сделал Бубакар Саного.

Финал Кубка Африки-2008, в котором сыграют Египет и Камерун, состоится в воскресенье.