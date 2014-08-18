Тренер БК "Будівельник" назвал имена своих помощников

В тренерском штабе Черния будут работать Леонид Яйло, Владимир Коваль и Томас Мунюс, сообщает прес-служба "строителей".

Коваль последние 5 лет успешно возглавлял дубль баскетбольного клуба «Днепр» (Днепропетровск). С 2009 года, за 5 сезонов у руля дубля «Днепра», Коваль завоевал с командой 4 комплекта наград - золото дублирующих составов чемпионата Суперлиги 2011-го, серебро в 2010-м и 2013-м, а также бронзу в 2014-м.

Литовец Мунюс, который будет тренером по физической подготовке, прошлый сезон провел в тренерском штабе клуба «Лиетувос Ритас», а украинским болельщикам известен также по работе с днепропетровским «Днепром».

Яйло, завершивший карьеру баскетболиста 2 года назад, в сезоне 2012/13 был ассистентом главного тренера МБК "Николаев", а в сезоне 2013/14 уже работал на аналогичной должности в "Будівельнике".

Как сообщал УНИАН, киевский клуб стал чемпионом Украины в сезоне 2013/14. Кроме того, в прошлом сезоне команда дебютировала в самом престижном клубном турнире континента - Евролиге, став первым представителем Украины в этом турнире. Команда завершила соревнования в Евролиге после первого группового этапа, а затем дошла до 1/4 финала второго по значимости соревнования - Еврокубка.