Украинские прыгуны в воду завоевали "серебро" ЧЕ в командных соревнованиях

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Бондар и Прокопчук за свои шесть прыжков получили от судей в сумме 409,75 балла. Они на 7,15 отстали от дуэта победителей - Виктор Минибаев и Надежда Бажина из России. Третье место на счету дуэта из Германии Саша Кляйн - Тина Пунцель.

Эта медаль стала пятой для сборной Украины на чемпионате Европы (1-3-1) и первой в прыжках в воду.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Берлине (Германия) с 13 по 24 августа. Европейское первенство включает в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду, плаванию на открытой воде и синхронному плаванию.