Украинские прыгуны в воду завоевали "серебро" ЧЕ в командных соревнованиях
16:35, 18 августа 2014Спорт
0
Украинский дуэт прыгунов в воду Александр Бондар - Юлия Прокопчук завоевали второе место в командных соревнованиях Чемпионата Европы по водными видам спорта в Берлине.
Юлия Прокопчук стала соавтором первой медали сборной Украины в прыжках в воду / noc-ukr.org
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Бондар и Прокопчук за свои шесть прыжков получили от судей в сумме 409,75 балла. Они на 7,15 отстали от дуэта победителей - Виктор Минибаев и Надежда Бажина из России. Третье место на счету дуэта из Германии Саша Кляйн - Тина Пунцель.
Эта медаль стала пятой для сборной Украины на чемпионате Европы (1-3-1) и первой в прыжках в воду.
Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Берлине (Германия) с 13 по 24 августа. Европейское первенство включает в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду, плаванию на открытой воде и синхронному плаванию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter