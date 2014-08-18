ФФУ намерена перечислить на нужды военного госпиталя 1 миллион гривен

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент ФФУ Анатолий Коньков.

В частности, Коньков отметил: "На Исполкоме мы приняли решение, что перечислим 1 миллион гривен в военный госпиталь, который оказывает помощь пострадавшим в военных действиях".

Также Коньков добавил: "В тяжелое время мы с вами живем. На нашей территории идет война, она не может оставлять равнодушными все сферы и подразделения. Мы со своей стороны пытаемся как-то помочь и людям, и военным. Проводим матчи клубов и национальных команд, можем помочь материально".