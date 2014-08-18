Пловец Говоров установил рекорд Украины на чемпионате Европы

Об этом сообщает Федерация плавания Украины.

В предварительном заплыве, который состоялся сегодня в утренней программе соревнований, он финишировал первым на дистанции 50 метров баттерфляем за 22.87 сек.

Таким образом пловец побил свой же рекорд Украины, который установил год назад на чемпионате мира в Барселоне (22.97). Кроме того, сегодняшнее выступление Говорова также является рекордом чемпионатов Европы. Украинец улучшил на четырнадцать сотых секунды результат мирового рекордсмена по плаванию баттерфляем серба Милорада Чавича, который тот установил шесть лет назад (23:11).

Андрей Говоров продолжит бороться за призовые места чемпионата Европы по плаванию сегодня вечером в полуфинале.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Берлине (Германия) с 13 по 24 августа. Европейское первенство включает в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду, плаванию на открытой воде и синхронному плаванию.

Открыли европейский турнир представительницы синхронного плавания и пловцы на открытой воде, которые соревновались с 13 по 17 августа. Если в синхронном плавании сборная Украины выиграла 4 медали (1-2-1), то в соревнованиях на открытой воде украинцы не выиграли ни одной награды.

Плавательные соревнования в бассейне и турнир по прыжкам в воду проходит 18-24 августа.