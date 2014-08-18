Сборная Украины по футболу сыграет 18 ноября товарищеский матч со Словенией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Киеве президент «Украина Футбол Интернешнл» (коммерческий партнер Федерации футбола Украины) Владимир Лашкул.

В частности, Лашкул отметил: "Что касается матча в ноябре. Мы вели длительные переговоры об организации встречи Украина – Бразилия. Там был момент с оплатой 3,5 миллионов долларов, но после неудачи бразильцев на ЧМ этот вопрос отпал сам с собой – они не хотят ехать, а мы не хотим платить. Ведем переговоры со Словенией, с которой мы сыграем 18 ноября где-то в Европе, рядом с Люксембургом – в Германии или Швейцарии".

Кроме того, Лашкул сообщил о том, что ближайшие игры сборной Украины - с Парагваем и Словакией пройдут в Киеве на НСК «Олимпийский», старт игр в 21:45. Организация товарищеского матча с Парагваем оболась украинской стороне в 250 тыс. долларов.

Как сообщал УНИАН, ближайшие две игры сборная Украины проведет в сентябре. Это будут товарищеский матч с Парагваем (3 сентября) и стартовая игра отборочного цикла Евро-2016 с национальной командой Словакии (8 сентября).