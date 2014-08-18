Президент НОК Украины отметил, что отечественный спорт имеет хороший фундамент и перспективы

Вместе с шефом миссии Анной Сорокиной, Молодым послом Украины на II летних Юношеских Олимпийских игр Александром Усиком и юными спортсмены главный олимпиец страны осмотрел Олимпийскую деревню, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Руководитель НОК ознакомился с условиями проживания спортсменов, пообщался с ними и поздравил с полученными наградами. Также президент НОК вручил украинские олимпийские подарки нанкинским ученикам, которые принимали участие в программе Международного Олимпийского Комитета «Родственных школ» и с помощью своих сверстников из киевской гимназии «Потенциал» изучали традиции украинского народа, его обычаи и особенности.

Сергей Бубка вместе со спортсменами принял участие в мероприятиях, которые предлагаются атлетам на территории Олимпийской деревни в рамках культурно-образовательной программы, и посетил столовую, где смог вместе с командой пообедать, тепло пообщаться и поддержать юных олимпийцев на пути к их будущим победам.

«Я счастлив, что каждый юный спортсмен может на себе прочувствовать олимпийский дух, научиться чему-то новому, найти новых друзей и стать частью большой Олимпийской семьи. Могу только пожелать им успехов и чтобы каждую минуту, которую они проводят здесь, в Нанкине, использовали с пользой. У нас действительно есть отличный спортивный резерв. Украинский спорт имеет хороший фундамент и перспективы», - отметил Сергей Бубка по итогам встречи.

Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются четыре тысячи спортсменов из 204 стран.

На данный момент у сборной Украины три награды - два золота и серебро.