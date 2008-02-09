Результаты 26-го тура английской Премьер-лиги
19:00, 09 февраля 2008Спорт
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Есть хет-трик и два крупных счета
Завершились сегодняшние матчи 26-го тура английской Премьер-лиги.
Астон Вилла - Ньюкасл 4:1 (48 Боума 48, Карью 51, 72, 90 пен. - Оуэн 4)
Болтон - Портсмут 0:1 (Диарра 80)
Вест Хэм - Бирмингем 1:1 (Люнгберг 7 - Макфадден 16 пен.)
Дерби - Тоттенхэм 0:3 (Кин 67, Кабул 80, Бербатов 90)
Миддлсбро - Фулхэм 1:0 (Алядьер 10)
Сандерленд - Уиган 2:0 (Этуху 42, Мерфи 75)
Эвертон - Рэдинг 1:0 (Ягелка 60)
Матчи лидеров оставлены на завтра (МЮ - МСити, Челси - Ливерпуль) и послезавтра (Арсенал - Блэкберн).
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