Две украинские теннисистки улучшили свои позиции в рейтинге WTA

Об этом сообщает официальный сайт WTA.

У Свитолиной на данный момент 1405 очков и она поднялась с 39-го на 34-е место. В свою очередь, Цуренко имеет 439 баллов и она поднялась со 131-го на 128-е место.

В топ-10 произошло одно изменение. Сербка Ана Иванович поднялась с 11-го на 9-е место, опередив сербку Елену Янкович и Викторию Азаренко из Белоруссии. Рейтинг лучших игроков мира, как и прежде, возглавляет американка Серена Уильямс. Следом за ней идут Симона Халеп из Румынии, Ли На (Китай), Петра Квитова (Чехия) и Агнгешка Радванська (Польша).

В так называемой "гонке чемпионов", альтернативном рейтинге WTA, где учитываются результаты за 2014-й год, лидирует россиянка Мария Шарапова.

Успех Свитолиной в рейтинге стал возможен благодаря удачному выступлению спортсменки на турнире в американском Цинциннати, где на прошлой неделе она обыграла действующую чемпионку Уимблдона Квитову, но затем уступила в 1/4 финала Иванович.