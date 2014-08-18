Украинец Коростылев выиграл второе золото команды на Олимпиаде в Нанкине

Наш спортсмен со вторым результатом квалифицировался в финал, набрав в сумме 582 очка, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Однако, в финале, все баллы снимаются и все начинается с начала. Борьба продолжалась до последнего выстрела, но Павел, который захватил лидерство почти в начале сессии, никому не собирался отдавать свою победу. В итоге его чемпионская сумма составила 203,4 балла, что на 0,6 очка больше мирового рекорда, который он сам и установил в этом году.

Серебряным призером II ЮОИ стал кореец Чеонжанг Ким (199.8), а бронзовым - француз Едуард Дортомб (178,6).

«Я очень счастлив, что сумел победить. Моя мама обрадуется, ведь хотела, чтобы я получил медаль», - прокомментировал чемпион.

По словам новоиспеченного чемпиона, никаких особых волнений сегодня не было, все как всегда на тренировке. На вопрос мешала ли музыка и аплодисменты во время старта, Павел ответил: «Нет, я ни о чем не думал. Пытался от всего абстрагироваться».

Ранее на Играх в Нанкине Михаил Романчук завоевал золотую медаль в первый день соревнований по плаванию, а дзюдоист Богдан Ядов (весовая категория до 66 кг) завоевал серебряную награду.

Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры проходят в китайском Нанкине с 16 по 28 августа. За олимпийские медали соревнуются практически четыре тысячи спортсменов из 204 стран.