"Динамо" и "Карпаты" выиграли заключительные матчи тура УПЛ

Игра в Луцке проходила с заметным преимуществом гостей, которые реализовали перевес в концовке первого и начале второго тайма. На 39-й минуте счет открыл Денис Кожанов. После розыгрыша аута на правом фланге Павел Ксенз обыграл защитника Руслана Бабенко и сделал навес, а набежавший Денис Кожанов головой точно пробил по воротам.

А на 56-й минуте Грегор Балажиц удвоил перевес гостей. После навеса с углового Балажиц нанес точный удар головой.

В свою очередь, в игре в Киеве, где номинальным хозяином поля был "Ильичевец", мариупольцы сумели забить гол престижа уже проигрывая с крупным счетом. В самом начале игры, на 6-й минуте, Артем Кравец открыл счет. А в начале второго тайма "Динамо" увеличило свой перевес до крупного. Сначала гол забил Олег Гусев, а затем Кравец сделал дубль. Лишь после этого, на 66-й минуте Сергей Яворский сумел сократить разницу до двух мячей. Впрочем, на 88-й минуте Кравец сделал хет-трик восстановив крупную разницу в счете.

Таким образом, "Динамо" в турнирной таблице переместилось на 3-е место, набрав 10 очков. Впереди лишь дуэт лидеров - "Шахтер" и "Днепр", у которых по 12 баллов. В свою очередь, "Карпаты" ушли с последнего 14-го места на 10-е, набрав 4 очка. "Волынь", имеющая 3 очка, опустилась с 11-го на 12-е место, а "Ильичевец" с 1 баллом теперь замыкает таблицу.

Как сообщал УНИАН, ранее в этом туре "Шахтер" обыграл другую донецкую команду "Олимпик" - 5:0, "Днепр" одолел запорожский "Металлург" - 1:0, полтавская "Ворскла" дома обыграла донецкий "Металлург" со счетом 2:1, одесский "Черноморец" и луганская "Заря" сыграли вничью - 0:0, а харьковский "Металлист" обыграл ужгородскую "Говерлу" со счетом 1:0.