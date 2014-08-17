Сборная Украины по синхронному плаванию стала чемпионом Европы в комбинации

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинская команда в составе Анна Волошина, Лолита Ананасова, Александра Сабада, Екатерина Садурская, Елена Гречихина, Анастасия Савчук, Екатерина Резник, Ольга Золотарева, Дана-Мария Клименко, Александра Кашуба, Ксения Сидоренко, Ольга Кондрашова за свою программу получила от судей оценку 94,4333 балла.

Второе место заняла команда Испании - 93,0333, третье - Италии - 90,3333.

Таким образом сборная Украины завоевала первое золото на европейском первенстве в Берлине. Ранее в соревнованиях по синхронному плаванию в командных соревнования сборная Украины заняла второе место. Также серебро в турнире дуэтов завоевали Анна Волошина и Лолита Ананасова, а в соревнованиях солисток Волошина завоевала бронзу.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Берлине (Германия) с 13 по 24 августа.

Европейское первенство включает в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду, плаванию на открытой воде и синхронному плаванию. Открыли европейский турнир представительницы синхронного плавания и пловцы на открытой воде, которые соревновались с 13 по 17 августа. Если в синхронном плавании сборная Украины выиграла 4 награды (1-2-1), то в соревнованиях на открытой воде украинцы не выиграли ни одной награды.

Плавательные соревнования в бассейне и турнир по прыжкам в воду будет проходить 18-24 августа.