УПЛ, 4-й тур, "Волынь" - "Карпаты": онлайн видео-трансляция

Сегодня в Луцке проходит матч 4-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимает на своем поле львовские "Карпаты".

В этом матче сошлись 11-я и 14-я команды Премьер-лиги.

Обе команды не очень удачно начали сезон.

"Волынь" в первых трех турах одержала одну победу. Одолев на своем поле "Ильичевец" из Мариуполя (2:1), в дальнейшем футболисты из Луцка дважды проиграли днепропетровскому "Днепру" и одесскому "Черноморцу" - по 0:1.

В свою очередь, "Карпаты" и вовсе набрали лишь одно очко, сыграв в стартовом туре вничью в Ужгороде с "Говерлой" - 2:2. Затем команда уступила донецкому "Металлургу" (0:1) и днепропетровскому "Днепру" (0:4).

Таким образом, игра в Луцке является крайне важной для обеих команд, которые стараются выбраться из низов турнирной таблицы.

В очном матче фаворитом на котировках букмекерских контор является являются хозяева поля. На победу "Волыни" ставки принимаются с коэффициентом 2,25 к 1, в то время как на ничью и победу львовян - 3,4 к 1.

Стали известны стартовые составы команд:

"Волынь": 74. Кичак, 3. Симинин, 5. Воронин С., 15. Жунич, 30. Гуменюк О., 33. Новак, 6. Бабенко Р., 7. Федорчук, 10. Бикфалви, 93. Матей, 17. Мариотто Д.

Запасные: 42. Недилько, 20. Задерецкий, 39. Сваток, 4. Приндета, 13. Шабанов, 19. Алессандро Селин, 89. Козьбан.

"Карпаты": 29. Ильющенков, 5. Гитченко, 94. Мирошниченко Д., 4. Балажиц, 7. Ксенз, 9. Кожанов, 17. Голодюк, 20. Даушвили, 32. Пластун, 8. Костевич, 14. Сергийчук.

Запасные: 1. Пидкивка, 22. Пучковский, 92. Чачуа, 16. Худобяк, 18. Кополовец, 19. Мартынюк, 41. Марусич.