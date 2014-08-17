Сборная Украины по пляжному футболу заняла 6-е место в Суперфинале Евролиги

Судьба игры решилась в серии пенальти.

Украинцы на равных провели основное время матча с итальянской командой. Более того, первый период наша команда выиграла. Единственный голевой момент в стартовой 12-минутке реализовал Роман Пачев.

Гораздо более результативным оказался второй период. На 15-й минуте Симоне Мариани сравнял счет, а спустя минуту Франческо Коросинти вывел сборную Италии вперед - 2:1. Впрочем, на 22-й минуте итальянцы нарушили правила вблизи своих ворот и Олег Зборовский реализовал пенальти - 2:2.

Третья 12-минутка не принесла успеха ни одной из команд, а в серии пенальти удачливее оказались игроки сборной Италии - 5:4.

Таким образом, сборная Украины заняла итоговое 6-е место в турнире сильнейших команд Старого света.

Как сообщал УНИАН, финал Евролиги по пляжному футболу проходит в Испании с 14 по 17 августа.