Женская сборная Украины выиграла серебро в эстафете 4х400 на чемпионате Европы

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки пробежали четыре круга за 3:24.32. Наша сборная проиграла на финише всего лишь 0,05 секунды команде Франции, но опередила на 0,02 секунды команду Великобритании.

Таким образом, сборная Украины завоевала восьмую медаль на чемпионате Европы (2-5-1).

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы в Цюрихе (Швейцария) проходит с 12 по 17 августа.