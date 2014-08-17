Женская сборная Украины выиграла серебро в эстафете 4х400 на чемпионате Европы
16:38, 17 августа 2014Спорт
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В Цюрихе завершился финальный забег эстафеты 4х400 метров, в котором сборная Украины заняла второе место.
REUTERS
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Украинки пробежали четыре круга за 3:24.32. Наша сборная проиграла на финише всего лишь 0,05 секунды команде Франции, но опередила на 0,02 секунды команду Великобритании.
Таким образом, сборная Украины завоевала восьмую медаль на чемпионате Европы (2-5-1).
Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы в Цюрихе (Швейцария) проходит с 12 по 17 августа.
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