УНИАН проведет онлайн видео-трансляцию матча УПЛ "Волынь" - "Карпаты"

В этом матче сойдутся 11-я и 14-я команды Премьер-лиги.

Обе команды не очень удачно начали сезон.

"Волынь" в первых трех турах одержала одну победу. Одолев на своем поле "Ильичевец" из Мариуполя (2:1), в дальнейшем футболисты из Луцка дважды проиграли днепропетровскому "Днепру" и одесскому "Черноморцу" - по 0:1.

В свою очередь, "Карпаты" и вовсе набрали лишь одно очко, сыграв в стартовом туре вничью в Ужгороде с "Говерлой" - 2:2. Затем команда уступила донецкому "Металлургу" (0:1) и днепропетровскому "Днепру" (0:4).

Таким образом, игра в Луцке является крайне важной для обеих команд, которые стараются выбраться из низов турнирной таблицы.

В очном матче фаворитом на котировках букмекерских контор является являются хозяева поля. На победу "Волыни" ставки принимаются с коэффициентом 2,25 к 1, в то время как на ничью и победу львовян - 3,4 к 1.

Матч "Волынь" - "Карпаты" начнется в 19.30.

УНИАН проведет онлайн видео-трансляцию игры.