Сборная Украины по баскетболу обыграла действующих чемпионов Европы из Франции

Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

В стартовом составе сборной Украины вышли Джетер, Гладырь, Липовый, Корниенко и Натяжко. В течение первых 7 минут игра и счет были равны - 11:11. Однако, в следующие две минуты французы совершили рывок - 7:0, а точку в четверти броском сверху поставил Кравцов - 18:13. Вторую десятиминутку начали Мишула, Забирченко, Пустозвонов, Зайцев и Кравцов, впрочем через пару минут главный тренер сборной Украины снова выпустил стартовую пятерку. И это дало свой результат. Последние четыре с половиной минуты перед большим перерывом наши ребята выиграли 11:0 (7 очков в Джетера и 4 в Натяжка). Поэтому на перерыв в лидерах ушли украинцы - 33:30.

Третью четверть начали Джетер, Гладырь, Липовый, Корниенко и Натяжко. Наконец издали попал Сергей Гладырь, забросив свой единственный из пяти попыток 3-очковый, а Корниенко с линии штрафных сделал счет 38:31. Таким образом, предыдущие семь минут игрового времени украинцы выиграли с преимуществом 14:1. В дальнейшем украинцы уверенно удерживали свое преимущество. В концовке французам оставалось только фолить, но Юджин Джетер не промахивался выполняя штрафные броски.

Таким образом, команда Майка Фрателло одержала победу над действующими чемпионами Европы.

Напомним, что в первом матче турнира сборная Украины уступила команде Австралии.

17 августа украинцы проведут последний матч турнира - со сборной Филиппин.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины готовится к дебютному в своей истории Чемпионата мира. На мировое первенство команда попала благодаря удачному выступлению на Евробаскете-2013 в Словении, где заняла итоговое 6-е место.

Чемпионат мира-2014 по баскетболу пройдет в Испании с 30 августа по 14 сентября.