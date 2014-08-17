Украинка Волошина завоевала бронзу чемпионата Европы в синхронном плавании

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Волошина за свою программу получила от судей оценку 92,3333 балла. В то же время, ставшая второй испанка Она Карбонелл заслужила от судей 93,7000 балла, а ставшая чемпионкой Европы россиянка Светлана Ромашина - 95,8333.

Таким образом, эта медаль стала уже третьей на турнире для украинской сборной.

Накануне в командных соревнования сборная Украины заняла второе место. Также серебро в турнире дуэтов завоевали Анна Волошина и Лолита Ананасова. Все три золотые медали в синхронном плавании на счету сборной России.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Берлине (Германия) с 13 по 24 августа.

Европейское первенство включает в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду, плаванию на открытой воде и синхронному плаванию. Открыли европейский турнир представительницы синхронного плавания и пловцы на открытой воде, которые соревнуются с 13 по 17 августа. Плавательные соревнования в бассейне и турнир по прыжкам в воду будет проходить 18-24 августа.