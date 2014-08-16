"Черноморец" и "Заря" сыграли вничью в матче УПЛ

Матч в Одессе проходил с большим игровым и территориальным преимуществом хозяев, но реализовать свой перевес они так и не сумели. Наиболее опасные моменты возникли у одесситов в концовке игры. Самый реальный из них был у Алексея Гая, после удара которого мяч попал в перекладину.

Наиболее опасные моменты у "Зари" имел Руслан Малиновский, но грамотно распорядиться ими он также не сумел.

Таким образом, "Черноморец" потерял еще два очка в турнирной таблице и увеличил собственное отставание от лидеров - днепропетровского "Днепра" и донецкого "Шахтера". После четырех туров у одесситов 8 очков, а у лидеров - по 12.

Как сообщал УНИАН, ранее в этом туре "Шахтер" обыграл другую донецкую команду "Олимпик" - 5:0, "Днепр" одолел запорожский "Металлург" - 1:0, а полтавская "Ворскла" дома обыграла донецкий "Металлург" со счетом 2:1.

Тур продлится до воскресенья.