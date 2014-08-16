УПЛ, 4-й тур, "Черноморец" - "Заря": онлайн видео-трансляция

Сегодня в Одессе состоится матч 4-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Черноморец" примет на своем поле луганскую "Зарю".

В этом матче сойдутся команды идущие на 3-м и 10-м местах в турнирной таблице, сообщает официальный сайт УПЛ.

Обе команды не смогли без потерь пройти стартовый отрезок чемпионата.

Одесситы в первом туре разгромили донецкий "Олимпик" со счетом 4:0, затем сыграли вничью в номинально гостевом матче с мариупольским "Ильичевцем" - 3:3, после чего обыграли дома луцкую "Волынь" - 1:0. Любопытно, что все три игры одесситы провели дома. По договоренности с "Ильичевцем" матч прошел в Одессе, а игра второго круга, если будет позволять ситуация на Донбассе, пройдет в Мариуполе. И сегодня одесситы проводят дома четвертую игру подряд.

Что касается "Зари", то команда из Луганска в этом сезоне пока свои домашние матчи проводит в Запорожье. В первом туре "Заря" в Запорожье проиграла харьковскому "Металлисту" - 1:2, затем, опять же на нейтральном поле, но в Киеве, проиграла донецкому "Олимпику" - 0:1, а в 3-м туре в Запорожье одолела мариупольский "Ильичевец" - 1:0.

Вместе с тем, луганчане добились очень большого для себя успеха в Лиге Европы, выйдя в раунд плей-офф квалификации. Команда по сумме двух матчей одолела норвежский "Мольде", сыграв вничью в Киеве (1:1) и выиграв в гостях - 2:1. Команда находится на большом психологическом подъеме, подтверждением чему стала победа над "Ильичевцем", добытая уже после успеха в Норвегии. В свою очередь, "Черноморец" сенсационно вылетел из Лиги Европы, проиграв в 3-м квалификационном раунде хорватскому РНК "Сплит" - 0:2 и 0:0. Теперь команда Романа Григорчук в сезоне 2014/15 сконцентрируется исключительно на внутриукраинских соревнованиях - Премьер-лиге и Кубке Украины.

В матче "Черноморец" - "Заря" фаворитом на котировках букмекерских контор считается одесская команда. На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 2,2 к 1, в то время как на ничью - 3,5 к 1, а на победу "Зари" - 3,45 к 1.

Стали известны стартовые составы команд:

Черноморец: 12. Безотосный, 33. Слинкин, 52. Тейку, 24. Гречишкин, 10. Гай, 8. Ковальчук К., 17. Аржанов, 32. Сиваков, 42. Зубейко, 27. Балашов, 19. Фомин

Запасные: 44. Паст, 25. Мартыненко, 39. Опанасенко, 26. Шиндер, 28. Назаренко, 9. Диденко, 22. Кабаев

Заря: 30. Шевченко Н., 8. Малышев, 15. Вернидуб, 17. Инатьевич, 25. Белый, 6. Каменюка, 22. Любенович, 37. Хомченовский, 35. Грицай, 20. Караваев, 28. Будковский

Запасные: 1. Сантини К., 3. Пыско, 16. Ярмаш, 4. Чайковский, 9. Сегбефия, 10. Липартия, 18. Малиновский.