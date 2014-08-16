Украинка Саладуха стала чемпионкой Европы в тройном прыжке
19:17, 16 августа 2014Спорт
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В Цюрихе завершились соревнования в тройном прыжке на чемпионате Европы по легкой атлетике, где золотую медаль завоевала украинка Ольга Саладуха.
REUTERS
Победной для украинки стала вторая попытка. Лучшим результатом Саладухи стал прыжок на 14,73 метра. Второе место в этой дисциплине завоевала россиянка Екатерина Конева, отставшая на 4 сентиметра - 14,69, третье - еще одна представительница России Ирина Гуменюк - 14,46.
Таким образом, сборная Украины завоевала седьмую медаль на чемпионате Европы, в том числе, вторую золотую (2-4-1).
Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы в Цюрихе (Швейцария) проходит с 12 по 17 августа.
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