Украинка Саладуха стала чемпионкой Европы в тройном прыжке

Победной для украинки стала вторая попытка. Лучшим результатом Саладухи стал прыжок на 14,73 метра. Второе место в этой дисциплине завоевала россиянка Екатерина Конева, отставшая на 4 сентиметра - 14,69, третье - еще одна представительница России Ирина Гуменюк - 14,46.

Таким образом, сборная Украины завоевала седьмую медаль на чемпионате Европы, в том числе, вторую золотую (2-4-1).

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы в Цюрихе (Швейцария) проходит с 12 по 17 августа.