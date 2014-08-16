Украинка Титимец завоевала серебро чемпионата Европы по легкой атлетике

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка преодолела дистанцию за 54,56 секунды, установив личный рекорд. Победительницей соревнований стала британка Эйлид Чайлд, показавшая результат 54,48, третьей финишировала Ирина Давыдова из России - 54,60.

Таким образом, сборная Украины завоевала шестую медаль на турнире в Берлине. Теперь у команды на счету 1 золото, 4 серебра и 1 бронза.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по легкой атлетике проходит в Цюрихе (Швейцария) с 12 по 17 августа.