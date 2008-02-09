Ющенко приветствует участников баскетбольного ”Финала четырех”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил приветствие игрокам, тренерам и организаторам "Финала четырех" Кубка Украины по баскетболу, который вчера стартовал в Легкоатлетическом манеже Украинской академии банковского дела в Сумах.

Как передает корреспондент УНИАН, на торжественной церемонии открытия соревнований текст приветствия зачитал министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

"Проведение этого почетного и ответственного турнира не только свидетельствует о росте интереса к развитию баскетбола как виду спорта, но и будет популяризировать активный отдых среди молодежи и здоровый образ жизни. Убежден, что этот турнир продемонстрирует честную и яркую борьбу четырех самых сильных мужских и женских команд украинского баскетбола, их мастерство, выдержку и силу", - говорится в приветствии Президента.