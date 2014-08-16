Сборная Украины по пляжному футболу разгромила немцев в Суперфинале Евролиги

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Сборная Украины имела преимущество на протяжении всего матча и уже в первом периоде сделала счет крупным. Начало разгрому на 9-й минуте положил Олег Будзько. Уже спустя 2 минуты Будзько делал дубль, а на 12-й гол забил Игорь Борсук. Во второй 12-минутке интересных событий на поле было не так много, но на последней 24-й минуте Александр Корнийчук увеличил преимущество украинцев до четырех голов. А в заключительной третьей 12-минутке Будзько сделал хет-трик, а шестой гол забил Олег Зборовский. Примечательно, что тот же Зборовский за 2 минуты до конца игры не реализовал пенальти.

Таким образом украинцы заняли 3-е место в группе В и в заключительный день соревнований, 17 августа, будут оспаривать итоговые 5 - 6-е места с командой, которая займет третье место в группе А. Соперник определится позже.

Напомним, что в первых двух матчах турнира украинцы уступили командам Испании (6:8) и Швейцарии (3:5).

Как сообщал УНИАН, Суперфинал Евролиги проходит в Испании с 14 по 17 августа.