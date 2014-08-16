В Одессе порядок во время матча «Заря» - «Черноморец» будут обеспечивать более тысячи милиционеров
14:29, 16 августа 2014Спорт
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В Одессе общественный порядок во время футбольного матча Премьер-лиги между командами «Заря» и «Черноморец» будут обеспечивать 1,13 тыс. милиционеров.
Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью главного управления в Одесской области, сегодня, 16 августа во время футбольного матча между командами футбольных клубов «Заря» (Луганск) и «Черноморец» (Одесса) охрану общественного порядка будут обеспечивать 1,13 тыс. сотрудников милиции.
Милиция обращается к болельщикам, одесситам и гостям города о недопущении массовых беспорядков и поддержании общественного порядка
Матч 4-го тура УПЛ "Черноморец" - "Заря" состоится на стадионе «Черноморец» в 19.30.
УНИАН проведет онлайн видео-транлсяцию игры.
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