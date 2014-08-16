В Одессе порядок во время матча «Заря» - «Черноморец» будут обеспечивать более тысячи милиционеров

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью главного управления в Одесской области, сегодня, 16 августа во время футбольного матча между командами футбольных клубов «Заря» (Луганск) и «Черноморец» (Одесса) охрану общественного порядка будут обеспечивать 1,13 тыс. сотрудников милиции.

Милиция обращается к болельщикам, одесситам и гостям города о недопущении массовых беспорядков и поддержании общественного порядка

Матч 4-го тура УПЛ "Черноморец" - "Заря" состоится на стадионе «Черноморец» в 19.30.

УНИАН проведет онлайн видео-транлсяцию игры.