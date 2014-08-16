Сборная Украины по баскетболу снова уступила австралийцам

Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Игра с австралийцами завершилась со счетом 65:74.

Украинцы проиграли первую четверть со счетом 12:18, но впоследствии сумели выровнять положение, выиграв второй и третий периоды, соответственно, 19:15 и 21:19. Тем не менее, сыграть на равных весь матч с опытнейшей и титулованной австралийской командам украинцам не удалось. В заключительной четвертой 10-минутке соперник был значительно сильнее - 22:13.

Лучшим игроком в матче в составе сборной Украины стал натурализованный американец Юджин Джеттер, набравший 14 баллов. На счету Игоря Зайцева 13 очков.

Отметим, что сборная Украины проиграла австралийцам во второй раз подряд за несколько дней.

Также на этом турнир украинцы сегодня сыграют с командой Франции, а в воскресенье - со сборной Филиппин.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины готовится к дебютному в своей истории Чемпионату мира. На мировое первенство команда попала благодаря удачному выступлению на Евробаскете-2013 в Словении, где заняла итоговое 6-е место.

Чемпионат мира-2014 по баскетболу пройдет в Испании с 30 августа по 14 сентября.