Украинский дуэт выиграл серебро чемпионата Европы в синхронном плавании
В Берлине завершились соревнования дуэтов в синхронном плавании в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта, где серебряную медаль завоевал украинский дуэт Лолита Ананасова - Анна Волошина.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Спортсменки показали результат в 92,9 балла. Победительницами соревнований стали россиянки Светлана Колесниченко и Дарья Коробова с результатом 96,1 балла, третье место заняли испанки Она Карбонель и Паула Кламбург (92,1667).
Также сегодня вечером состоится финал в командных соревнованиях, а завтра - финалы у солисток и в комбинации.
Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Берлине с 13 по 24 августа.
Европейское первенство включает в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду, плаванию на открытой воде и синхронному плаванию. Открыли европейский турнир представительницы синхронного плавания и пловцы на открытой воде, которые соревнуются с 13 по 17 августа. Плавательные соревнования в бассейне и турнир по прыжкам в воду будет проходить 18-24 августа.