Украинский дуэт выиграл серебро чемпионата Европы в синхронном плавании

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Спортсменки показали результат в 92,9 балла. Победительницами соревнований стали россиянки Светлана Колесниченко и Дарья Коробова с результатом 96,1 балла, третье место заняли испанки Она Карбонель и Паула Кламбург (92,1667).

Также сегодня вечером состоится финал в командных соревнованиях, а завтра - финалы у солисток и в комбинации.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Берлине с 13 по 24 августа.

Европейское первенство включает в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду, плаванию на открытой воде и синхронному плаванию. Открыли европейский турнир представительницы синхронного плавания и пловцы на открытой воде, которые соревнуются с 13 по 17 августа. Плавательные соревнования в бассейне и турнир по прыжкам в воду будет проходить 18-24 августа.